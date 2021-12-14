Сеул, 14 декабря, 2021, 04:24 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5567 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Из них 5525 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 528 652.

Центр отмечает, что всю прошедшую неделю в Южной Корее наблюдался рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекции, однако уже два дня подряд в республике выявляют менее шести тысяч инфицированных ежесуточно. Не исключается, что спад заболеваемости связан с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни.

При этом число пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии, продолжает обновлять рекордные показатели. В настоящее время в республике таких пациентов 906. Также за минувшие сутки в Южной Корее скончалось рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 94 человек. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4 387 человек.