Стокгольм, 14 декабря, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у 15 человек из девяти стран, присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Об этом 13 декабря сообщила газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что за участниками встречи внимательно наблюдали в МИД Швеции. Через некоторое время после неё шведское ведомство разослало всем участникам и персоналу информацию о важности тестирования на их наличие коронавирусной инфекции. Как минимум 15 человек, присутствовавших на мероприятии получили положительный результат тестирования на коронавирус.

Во встрече принимали участие более 50 глав МИД, в том числе России, Великобритании и США. Мероприятие было организовано в соответствии с рекомендациями управления здравоохранения, все участники могли пройти ПЦР-тестирование во время встречи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что коронавирус был подтверждён у двух человек из числа присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.