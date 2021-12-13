Киншаса, 14 декабря, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Демократическая Республика Конго столкнулась с четвертой волной распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальном заявлении министра здравоохранения ДРК Жан-Жак Бунгани Мбанда.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

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По его словам, республика столкнулась с резким ростом заболеваемости COVID-19. В связи с этим в ведомстве считают, что наступила четвертая волна пандемии. При этом в минздраве ДРК подтвердили распространение штамма «Омикрон» на территории страны.

По последним данным, в Демократической Республике Конго с начала пандемии выявили 54 009 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 1053 человека.