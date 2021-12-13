Богота, 14 декабря, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Число выявленных носителей коронавирусной инфекции за прошедшие сутки составило 2287 человек в Колумбии. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социальной защиты страны в Twitter.

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За последние 24 часа в стране от последствий заболевания COVID-19 умерло 56 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии в Колумбии составило 5 095 821 человек, выздоровело 4 935 876, скончались 129 163 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 14 декабря все, въезжающие в Колумбию туристы, должны предъявить паспорт вакцинации. Решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».