Вашингтон, 14 декабря, 2021, 02:08 — ИА Регнум. В общей сложности 50 062 033 случая заражения коронавирусом подтверждено с начала пандемии в США. Об этом 13 декабря сообщил на своем сайте университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором соответствующей информации от служб американских штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, по сведениям учреждения, в стране было зарегистрировано по меньшей мере 798 тысяч летальных исходов от осложнений при COVID-19. В университете также отметили, что наиболее опасная ситуация с распространением коронавирусной инфекции сложилась в штатах Калифорния и Аризона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил о том, что американские граждане в возрасте 18 лет и старше должны получить дополнительную дозу вакцины из-за распространения в стране штамма коронавируса «Омикрон».