Дакар, 14 декабря, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Срок годности истек за последние два месяца у 200 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции, которыми располагают медицинские службы в Сенегале. Об этом 13 декабря сообщило Reuters со ссылкой на главу службы вакцинации республики Усейна Бадиана.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, в конце декабря истечет срок хранения еще у 200 тыс. доз препаратов для прививок от COVID-19. Бадиан объяснил, что такая ситуация сложилась из-за нежелания многих сенегальцев участвовать в вакцинации, особенно на фоне снижения числа инфицированных коронавирусом в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Rеuters распространило информацию о том, что в общей сложности 1 млн доз вакцины от COVID-19 в Нигерии будет уничтожен из-за истечения срока годности.