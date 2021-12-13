Оттава, 14 декабря, 2021, 01:35 — ИА Регнум. В Канаде зафиксировали первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, произошедший непосредственно на территории страны, заявила канадский главный санитарный врач Тереза Тэм в ходе пресс-конференции в Оттаве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы наблюдаем случаи локального распространения, вероятно, на его ранних стадиях. Однако число этих случаев может резко увеличиться в ближайшие дни», — заявила она.

По словам Тэм, канадские органы здравоохранения изучили новый штамм коронавируса и пришли к выводу, что он обладает высокой заразностью. Она добавила, что возможные вспышки заболевания с высокой долей вероятности появятся в провинции Онтарио.

По последним данным, в Канаде с начала пандемии выявили 1 838 810 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончался 29 931 пациент.