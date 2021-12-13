Кейптаун, 14 декабря, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Специалисты Минздрава РФ прибыли в Южно-Африканскую Республику для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами-вирусологами, эпидемиологами, врачами Роспотребнадзора, Минздрава России, оперативной группой МЧС и мобильной лабораторией на базе автомобиля КамАЗ совершил посадку в аэропорту города Йоханнесбурга.

Специалисты были направлены в ЮАР по поручению президента РФ Владимира Путина после просьбы президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исследователи в ЮАР допустили появление штамма «Омикрон» в организме ВИЧ-инфицированного жителя страны.