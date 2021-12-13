Абуджа, 13 декабря, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Миллион доз вакцины от коронавируса будет уничтожен в Нигерии, поскольку истёк срок годности препарата, сообщает 13 декабря Rеuters.

AF.mil Больница. Нигерия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Как сообщил глава нигерийского Национального агентства развития первичной медико-санитарной помощи Фейсал Шуаиб, партия вакцин, которые были переданы Нигерии, была уже давно изготовлена: срок годности приближался.

Нигерийские власти согласились принять такие препараты, потому что не из чего было выбирать. Часть вакцины успели использовать, остальное будет уничтожено — день, когда это будет сделано, ещё не определён.

Чиновник уточнил, что в стране сейчас вакцинировали 3,8 млн жителей (1,9%), при этом 11,2 млн доз вакцин успели вколоть.

Читайте также: Гутерреш назвал позором ситуацию с дефицитом вакцин в Африке