Рим, 13 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Правительство Италии, вероятно, продлит «коронавирусный» режим ЧС еще на два или три месяца, до конца февраля или марта 2022 года, передают национальные СМИ в понедельник, 13 декабря, со ссылкой на осведомленные источники.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Режим ЧС в Италии был введен весной 2020 года и действует до конца 2021 года. Оппозиция выступает за его отмену: по мнению оппонентов правительства, единственный смысл существования этого режима — сохраняющаяся у правительства возможность по целому ряду вопросов не отчитываться перед парламентом.

По данным на13 декабря, в Италии умерли134 929человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на98(днем ранее — на66). Число подтвержденных носителей выросло на12 712(днем ранее — на19 215). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 238 221 — более8% населения страны. В настоящее время заражены290 757человек (на8595больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллионачеловек (более 76% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).