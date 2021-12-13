Осло, 13 декабря, 2021, 22:43 — ИА Регнум. 13 декабря правительство Норвегии постановило, что подача алкоголя в ресторанах и барах Норвегии будет прекращена. Об этом в ходе вечерней пресс-конференции несколько минут назад объявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, передает новостной портал Omni.

Норвегия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Нет никаких признаков того, что ситуация вот-вот изменится. Все выглядит с точностью наоборот», — заявил глава правительства.

Работодателям рекомендовано по возможности перевести всех сотрудников на удаленный режим работы. Все лица старше 45 лет должны быть ревакцинированы от COVID-19 третьим компонентом к середине января.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Норвегии удвоилось.