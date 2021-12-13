Женева, Швейцария, 13 декабря, 2021, 22:03 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 533 736 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6398 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 269 468 311 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 304 248 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Великобритания, Германия, Франция, Россия, Польша, Турция, ЮАР, Нидерланды и Италия.