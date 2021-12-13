Москва, 13 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Исследование эффективности российских вакцин от COVID-19 применительно к новому штамму «Омикрон» может занять до трех недель. Об этом сообщил 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Я думаю, что это предварительно займёт до трёх недель в общей сложности», — сказал он эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава отметил, что план соответствующих работ был составлен и в настоящее время они уже ведутся. Таким образом, исходя из его слов, результатов исследования можно ожидать к началу 2022 года.

«Важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей, посмотреть разные титры антител, чтобы понять особенности поведения вируса на культуре клеток», — уточнил министр.

Напомним, ранее Михаил Мурашко сообщил, что заболевание COVID-19 у пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» протекает с незначительными симптомами либо полностью бессимптомно.