Скопье, 13 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 декабря в результате обследования 1211 образцов было выявлено 82 новых носителя коронавируса, 265 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 219 490 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7740, 206 211 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5710.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.