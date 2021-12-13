Москва, 13 декабря, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Заболевание COVID-19 у пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» протекает с незначительными симптомами либо полностью бессимптомно. Об этом сообщил 13 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идёт либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава отметил, что ни угрозы для жизни, ни перспектив ухудшения состояния у данных пациентов на сегодняшний день нет, они получают минимальную терапию.

Напомним, ранее Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но число заболевших по-прежнему остаётся высоким.

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