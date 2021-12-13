Москва, 13 декабря, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Вакцинацию от коронавируса в России прошли более 80% сотрудников государственных учреждений. Об этом сообщил 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«В государственных учреждениях федеральных структур количество людей, получивших вакцину, уже находится на уровне 80% и более. Это хорошие результаты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава отметил, что «многие предприятия приняли меры по защите работающих граждан, и это абсолютно правильный подход», поскольку таким образом «сохраняется и жизнь людей, и работоспособность предприятия».

В целом по стране, как уточнил министр, прививки по меньшей мере одним компонентом вакцины получили уже более 75 миллионов человек.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но число заболевших по-прежнему остаётся высоким — на сегодняшний день болеют COVID-19 более 800 тысяч человек.