Москва, 13 декабря, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но число заболевших по-прежнему остаётся высоким. Об этом заявил 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя количество заболевших все-таки велико — сегодня болеют более 800 тысяч человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава также сообщил, что на сегодняшний день в борьбе с коронавирусной инфекцией по всей стране задействованы более 650 тысяч медицинских работников, отметив, что «это очень большая армия».