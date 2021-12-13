Бухарест, 13 декабря, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Официальный Бухарест подтвердил выявление очередного случая заражения штаммом «Омикрон» в Румынии. Об этом 13 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Карантин

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Согласно официальной информации, заболевшим гражданином является 39-летний житель уезда Марамуреш на Северо-Западе Румынии. Несколько дней назад он вернулся из поездки по Нигерии.

В настоящее время пациент помещен на карантин. Состояние его здоровья опасений медиков не вызывает. Ранее министерство здравоохранения Румынии подтвердило восемь случаев заражения штаммом «Омикрон».