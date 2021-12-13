Вена, 13 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) считает, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в мире не окажет значительного влияния на уровень потребления нефти. Об этом говорится в опубликованном 13 декабря отчёте организации.

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«Влияние нового штамма «Омикрон», как ожидается, будет умеренным и непродолжительным, поскольку мир уже лучше приспособлен к борьбе с COVID-19», — говорится в материале.

В частности, эксперты ОПЕК обращают внимание на высокие темпы вакцинации от коронавируса в мире. Они также в целом отмечают «устойчивые перспективы» экономик как развитых, так и развивающихся стран

Напомним, в начале декабря технический комитет ОПЕК+ не смог дать однозначную оценку влиянию нового штамма коронавируса на нефтяной спрос в мире, сочтя, что для получения более исчерпывающих данных потребуется не менее двух недель.