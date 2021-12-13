Афины , 13 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В преддверии рождественских праздников в Греции необходимы тщательное соблюдение мер по охране здоровья, постоянные тестирования, а также вакцинация, заявил представитель правительства Янис Эконому во время брифинга для прессы 13 декабря.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

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«Национальная организация здравоохранения ясно дала понять, что у нас нет смертельных случаев среди людей, инфицированных коронавирусом через 14 дней после третьей дозы», — сказал Эконому.

Эконому напомнил, что с 13 декабря граждане старше 60 лет, которые завершили вакцинацию семь месяцев назад и не сделали третий укол, будут считаться невакцинированными.