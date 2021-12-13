Афины , 13 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Министерство образования Греции организует во вторник, 14 декабря, в 17:00 онлайн-мероприятие для информирования о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет против COVID-19. Об этом говорится в объявлении ведомства.

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Заслуженный профессор педиатрии и председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду и профессор детских инфекционных заболеваний Вана Папаевангелу ответят на вопросы родителей о вакцинации их детей.

В мероприятии могут принять участие родители, учителя, учащиеся и студенты, а также все желающие, на YouTube-канале министерства образования и в аккаунте ведомства в Facebook.