Москва, 13 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Законопроект о введении QR-кодов в России не коснется детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», — сказала Голикова.

По ее словам, на сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей.

Госдума 16 декабря в первом чтении обсудит введение QR-кодов в России.

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