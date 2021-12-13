Курск, 13 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Курской области 13 декабря зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 79 тыс. 293 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 66 тыс. 502 пациента, в том числе 314 — за последние сутки.

Скончались 1903 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.