Москва, 13 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Те граждане России, у которых будут обнаружены антитела к COVID-19, даже если они официально не болели, могут получить соответствующий сертификат, заявила 13 декабря российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами госдумы от «Единой России». Документ будет выдаваться сроком на один год.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

Голикова «Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 г. и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител к [COVID-19]».

По её словам, количество антител определяться не будет: только результат «да» или «нет».

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