Берлин, 13 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Федеральный министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах призвал жителей страны проходить повторную вакцинацию от COVID-19, даже если доступные вакцины ещё не ориентированы на штамм «Омикрон», сообщает 13 декабря немецкий журнал Spiegel.

Карл Лаутербах

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«С нынешними вакцинами бустерные прививки будут обеспечивать 75-процентную защиту. Таким образом, ревакцинация имеет невероятную ценность. Уверен, мы можем сдержать «Дельта"-волну и предотвратить распространение «Омикрона», — заявил Лаутербах.

Германский министр высказал предположение, что вакцины от нового варианта вируса могут быть доступны с апреля 2022 года. При этом на вопрос о том, может ли потребоваться четвертая вакцинация позднее, он ответил, что исследований, подтверждающх это, еще не проводилось.

Во вторник, 14 декабря, в Германии состоится первое заседание нового комитета экспертов, который должен расширить научные рекомендации федерального правительства в области борьбы с коронавирусной инфекцией. Также участники комитета дадут свою оценку проводимым мерам по сдерживанию четвёртой волны COVID-19.