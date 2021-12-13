Москва, 13 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Законопроект о введении QR-кодов в России Госдума обсудит в первом чтении на заседании 16 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Как ожидается, второе чтение состоится через месяц после первого — в середине января. Тогда же закон будет принят в итоговом, третьем чтении.

Законопроект о введении QR-кодов в России предполагает вступление в силу с 1 февраля 2022 года. Установлен и его срок действия — 1 июня 2022 года. Как надеется вице-премьер Татьяна Голикова, этого достаточно, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета в 80% и держать его на этом уровне.