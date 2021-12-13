Москва, 13 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Введение ПЦР-тестов для детей не соответствует требованиям главного санитарного врача. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопросы депутатов Госдумы от ЛДПР.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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«Мы не требуем от детей тестирование на ПЦР», — сказала Голикова.

Она также обратила внимание на то, что обсуждаемый законопроект о введении QR-кодов не касается детей. Вакцинация детей — добровольная, подчеркнула вице-премьер.