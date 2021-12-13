Баку, 13 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 518 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 5510 тестов. Об этом 13 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 604 998 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 577 135 человек, в том числе 871 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 19 759 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8104 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1226 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 280 тестов. Выздоровевшими медики признали 1649 человек. Скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19.