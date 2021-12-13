Москва, 13 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. ЛДПР выступает за оперативное принятие законопроектов о введении QR-кодов в России. Как передает корреспондент 13 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи депутатов фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Законопроекты как экстренные меры. Ситуация с ковидом не улучшается, но мы заинтересованы в том, чтобы у всех был равный доступ к общественным местам, но люди должны подать: или QR-код, или локдаун», — отметил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что в России всегда делали прививки, с детского сада.