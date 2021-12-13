Рига, 13 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. По состоянию на понедельник, 13 декабря 2021 года, показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Латвии cоставил 501,1 случай на 100 000 населения, это наименьший показатель среди стран Прибалтики. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Phil.cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Отмечается, что в Эстонии этот показатель составил 507,16, в Литве — 835,3 случаев.

В Латвии за минувшие сутки сделано 4 210 тестов на Covid-19. Выявлен 271 новый случай заболевания. Поступила информация о смерти одного человека в возрастной группе 90−99 лет.

В Литве за минувшие сутки было выполнено 5 411 ковид-тестов, и они показали, что заразились 828 человек. Из 11 инфицированных, скончавшихся за сутки, десять были не привитыми. В настоящее время в больницах Литвы проходит лечение 1336 пациентов с Covid-19.

За сутки в Эстонии выполнено 3 998 тестов на Covid-19, из них наличие инфекции подтвердилось в 317 случаях. Из числа тех, кто оказался инфицирован, 196 человек не были привиты от коронавируса, а 121 прошли полный курс вакцинации. За сутки скончались 13 больных коронавирусом.