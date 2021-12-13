Варшава, 13 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Польша выполнит роль координатора поставок вакцин против COVID-19 из стран Европейского союза в страны Восточного партнерства. Речь идёт об Украине, Грузии, Молдавии, Армении, Азербайджане и Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Соглашение по этому вопросу подписали в Брюсселе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеи и председатель правления Банка национального хозяйства Беата Дашиньская-Музычка.

Инициатором проекта стало постоянное представительство Польши при Европейском союзе. После политического одобрения премьер-министром Польши Матеушем Моравецким были завершены формальные процедуры.

Министр иностранных дел Збигнев Рау в беседе с журналистами подчеркнул, что это «важный день европейской солидарности со странами Восточного партнерства». Он добавил, что в этих странах ежегодно реализуется множество проектов.

Контракт заключен на два года. Европейская комиссия выделила на это 35 миллионов евро. Страны Восточного партнерства получат вакцины бесплатно, а в дальнейшем Брюссель расплатиться со странами Евросоюза.

Польша как координатор будет собирать заявки из стран Восточного партнерства и передавать информацию в европейские столицы.