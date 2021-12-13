Сухум, 13 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Абхазии в последнее время ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Об этом глава минздрава республики Эдуард Бутба сообщил на Абхазском телевидении.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Хуже всего ситуация, по словам министра, сложилась в Ткуарчалском и Очамчырском районах. Он отметил, что нередко заражаются целыми семьями.

«Буквально несколько дней назад из 80 тестов, которые были проведены в Очамчырском районе, более половины оказались положительными. Люди поступают семьями. Есть информация, что три семьи после определенных мероприятий поступили в лечебные учреждения», — сказал Бутба.

Он считает, рост числа случаев заражения коронавирусом в Абхазии связан с тем, что жители не соблюдают запреты на массовые мероприятия и проводят свадьбы и другие торжества.

«За каждым свадебным торжеством следует всплеск заболеваемости», — заявил министр.

Стоит отметить, что в Абхазии с начала пандемии выявили 36 177 случаев заражения коронавирусом. 29 067 человек победили инфекцию. Умерли 539 пациентов с COVID-19. За последние сутки из 387 тестов на SARS-CoV-2 98 были положительными.