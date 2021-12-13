Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Если проверкой QR-кодов даже в спорных ситуациях будет заниматься полиция, то кто будет следить за охраной общественного порядка и ловить преступников? Таким вопросом задаётся руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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"Если мы не вводили QR-коды, когда ситуация с коронавирусом была в разы хуже, то зачем они сейчас? Я не понимаю, зачем QR-коды вообще нужны. Тем более когда есть экспресс-тесты на коронавирус. Давайте пользоваться ими и не возбуждать население. Есть масса вопросов к системе QR-кодов. К примеру, нужно учитывать религиозные убеждения людей, пункты Конституции РФ. Иначе система просто разделит людей», — уверен собеседник ИА REGNUM.

По мнению Косинова, необходимо отменить действующие в регионах России распоряжения о предоставлении QR-кодов в общественных местах.

«Стоит задуматься о малом и среднем бизнесе, который несёт колоссальные убытки. И никакие меры возместить потери не могут. Если государство не справляется со своей ролью, то есть допустимыми методами не смогло доказать эффективность и безопасность вакцины, то зачем же заставлять людей? Это приведёт к тому, что люди продолжат подделывать QR-коды. А если подключать полицию, то кто будет ловить жуликов? Люди не доверяют государству, и надо задуматься над этим», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Зачем QR-коды вводятся именно теперь, когда число вакцинированных в России неуклонно растёт, приближаясь к многократно официально объявленному уровню коллективного иммунитета, а в ряде регионов России уже официально достигнутого, Сергей Косинов затруднился ответить. Этот же вопрос он поднимал в ходе обсуждения федерального законопроекта об изменениях в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на заседании Заксобрания Ростовской области. Документ был поддержан большинством голосов.