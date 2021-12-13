Москва, 13 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Известие о том, что граждане России, привитые от COVID-19 иностранными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода, в своём телеграм-канале 13 декабря раскритиковал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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"Только что мы говорили, что нынешняя QR-вакханалия, мягко говоря, не добавляет доверия между властью и социумом. Не успели завесить, как пришла новость, что россияне, сделавшие прививку иностранной вакциной, тоже смогут оформить себе QR-код — они могут его получить на полгода по итогам теста на антитела.

У людей сразу сложилось впечатление, что это относится к высшей бюрократии, имеющей возможность вакцинироваться за границей и не российскими, а сертифицированными ВОЗ иностранными вакцинами, а также немногим богатеям, кто воспользовался «вакцинным туризмом».

Нам, впрочем, разъясняют про несколько десятков тысяч соотечественников, привившихся «Спутником V» за рубежом. Дескать, это дипломаты и наши сограждане, постоянно проживающие за рубежом, предпочетшие несертифицированный ВОЗ «Спутник» одобренным зарубежным вакцинам.

Мы не против самой «заботы», мы против ареала «заботы». Десятки тысяч людей, безусловно, важны, но не менее важны десятки миллионов жителей страны (робко надеемся мы)», — отметил эксперт в заметке «Чинушам все, остальным — закон».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что граждане РФ, вакцинированные иностранными вакцинами, могут также получить QR-коды, 13 декабря на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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