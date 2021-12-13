Волгоград, 13 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Волгоградской области 13 декабря выявлены 393 новых носителя коронавируса — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 367 пациентов, скончались ещё 36 человек. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у более чем 123 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 32 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 123 264 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 110 116 человек, скончались от осложнений 5 047 пациентов.

В стационарах и на амбулаторном лечении находится 8 101 житель.