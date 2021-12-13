Москва, , 15:22 — REGNUM Конфликт на юго-востоке Украины можно решить только мирным путём, через контакты Киева с руководством республик Донбасса. Россия хотела бы, чтобы Запад призвал Киев выполнить Минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря журналистам.

Кремль Татьяна Чеп

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По его словам, если уж говорить о необходимости деэскалации на Украине, то Москва хочет видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокаций на линии разграничения. Таких обращений, к сожалению, нет.

«А ещё больше мы бы приветствовали всё-таки призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть, по Минским договоренностям», — заявил Песков.

Ещё больше Россия бы приветствовала призывы от Запада к Киеву о том, что мирное урегулирование внутриукраинской проблемы безальтернативно. Оно возможно только путём налаживания прямого диалога между Киевом и представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. К сожалению, и таких заявлений не видят в Москве, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны «Группы семи» (G7) пригрозили России серьёзными последствиями в случае «вторжения на Украину». Саммит министров иностранных дел этих стран проходил в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

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