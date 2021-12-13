Москва, 13 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Скрупулезную работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте готовы продолжать партия «Единая Россия» (ЕР) и правительство страны. Об этом 13 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Так или иначе работа будет продолжаться, здесь и «Единая Россия», и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков, отметил, что указанный документ, по его мнению, является очень сложным с технологической и логистической точек зрения и потребует очень скрупулезной экспертной проработки, «которая сейчас и будет продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до Нового года договорились провести встречу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.