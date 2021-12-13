Москва, 13 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Идея проведения на Украине референдума по Донбассу — внутреннее дело этого государства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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О возможном проведении всеобщего голосования по Донбассу заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, как сообщало ИА REGNUM, речь идёт «не о статусе», а «в целом о прекращении войны».

По словам Пескова, Россия не участвует в конфликте вокруг Донбасса, это внутриукраинский конфликт, и урегулировать его можно только мирным путём, через налаживание прямых контактов официального Киева и представителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Вместе с тем интересно, с какой формулировкой мог бы пройти такой референдум.

«Там, конечно, интересно было бы понять и знать, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума», — сказал Песков.

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