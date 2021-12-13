Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В реанимационных отделениях коронавирусных стационаров Санкт-Петербурга в настоящее время находится 601 пациент, сообщили 13 декабря в городском оперштабе. Это на 52 человека больше, чем сутками ранее. Доля пациентов в реанимации составляет 10,2% от общего числа госпитализированных.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре

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За минувшие сутки в стационары города, перепрофилированные на лечение COVID-19, поступило 270 пациентов, что на 20 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Снижение госпитализации характерно для выходных дней.

В настоящее время в Петербурге на стационарном лечении от COVID-19 и внебольничных пневмоний находится 5871 пациент, что на 268 человек больше, чем в предыдущие сутки. За 12 декабря из больниц выписали 128 человек (-296 к уровню предыдущих суток). К аппаратам ИВЛ подключены 333 пациента (+25).

В Петербурге развернуто 7949 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных медучреждениях, доля свободных коек составляет 47,02% от норматива Минздрава России.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 27 027 человек (+463). На карантине находятся 2955 человек (-185), в обсерваторе — 18 человек (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Петербурге увеличился на 0,01 ед. и составляет сегодня 0,91 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 1968 новых случаев заражения COVID-19 (-44), выздоровели 687 человек, скончались 60 человек (-3).