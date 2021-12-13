Москва, 13 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Государственной думе не станет поддерживать законопроект о QR-кодах. Об этом 13 декабря сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Мы приняли решение не поддерживать этот законопроект», — сказал Зюганов в ходе общения с журналистами.

Ранее Зюганов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что не поддерживает законопроект о введении QR-кодов, поскольку выступает против насилия. Также лидер КПРФ отметил, что вакцинация не решает проблемы распространения коронавируса.