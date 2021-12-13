Москва, 13 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Выдача ковид-сертификатов и QR-кодов российским гражданам, привитым от COVID-19 зарубежными вакцинами, является признанием антител, а не зарубежных вакцин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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"Здесь скорее идет признание факта наличия антител», — сказал Песков.

По его словам, это совершенно не означает, что «такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах»: «Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и надеемся, что со временем будет положительный результат».