Москва, 13 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин с самого начала дискуссии о необходимости введения QR-кодов в России обозначил своё мнение. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции», — сказал Песков.

По его словам, позиция российского лидера заключается в том, что интересы людей «являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов».