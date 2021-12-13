Песков напомнил о позиции Путина по QR-кодам в России
Москва, 13 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин с самого начала дискуссии о необходимости введения QR-кодов в России обозначил своё мнение. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции», — сказал Песков.
По его словам, позиция российского лидера заключается в том, что интересы людей «являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов».