Тбилиси, 13 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон», предположительно начнёт распространяться в Грузии с конца декабря. Об этом 13 декабря заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Границы не остановят штамм. Последние данные говорят, что «Омикрон» быстро распространяется, правда, не сопровождается большим числом тяжёлых случаев», — сказал глава NCDC.

По мнению эксперта, новый штамм заменит в Грузии «Дельту» в течение четырёх недель после первого появления. Гамкрелидзе отметил, что новый штамм слабее, но призвал готовится к худшему сценарию.

Стоит отметить, что ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что штамм «Омикрон» выявлен уже у 16 граждан России. Они вернулись из Южной АФрики.