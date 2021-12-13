Белгород, 13 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Федеральный законопроект о допуске в общественные места по QR-кодам поддержали 13 декабря депутаты Белгородской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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За проголосовали 36 человек, четыре депутата были против. По словам спикера облдумы Ольги Павловой, заксобрание получило «несколько десятков тысяч обращений» с просьбой принять законопроект о QR-кодах, против высказались 1 683 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Государственной думы Вячеслав Володин 13 декабря заявил о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.