Москва, 13 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Граждане РФ, заражённые штаммом коронавируса «Омикрон», находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Там все в удовлетворительном состоянии», — сказал Мурашко.

По его словам, большинство заразившихся граждан имеет иммунитет к коронавирусу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что штамм «Омикрон» выявлен уже у 16 граждан России, вернувшихся из-за рубежа.