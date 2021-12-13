Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM В Ростовской области участниками прививочной кампании от COVID-19 стали более 1,9 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 декабря.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время COVID-прививку получили 1 млн 902,56 тыс. человек (+ 3027 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 861,7 тыс. человек (+ 2987 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области от COVID-19 планируется привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. На многих донских предприятиях коллективный иммунитет превышает 80%. Так, например, Таганрогский котлостроительный завод — один из лидеров по количеству вакцинированных сотрудников. В вакцинации приняли участие 95% работников.

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