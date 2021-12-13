Пекин, , 09:44 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции, сообщает Global Times со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции», — заявил Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что сотрудничество между вооруженными силами России и Китая в течение последних лет вышло на качественно новый уровень.

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