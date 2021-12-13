Москва, 13 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом в Москве выросло за последние сутки на 2894. Об этом 13 декабря сообщили в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это тремя десятками случаев больше, чем накануне, когда подтвердилось 2862 заражения вирусом. Однако в целом наблюдается к снижению распространения. К примеру, несколько дней назад, 10 декабря, зафиксировали почти 3,5 тыс. заражений. Общее число подтверждённых случаев в столице достигло 1 987 272.

За сутки в столице госпитализировали 704 ковид-пациента, скончались от коронавирусной инфекции 84 человека.