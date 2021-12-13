Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 26 случаев смерти среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 декабря.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 женщин в возрасте от 47 до 83 лет и 12 мужчин в возрасте от 53 до 83 лет. Все пациенты заразились коронавирусом на фоне хронических заболеваний.

С начала пандемии справиться с COVID-19 не смогли 9155 жителей Ростовской области.