Каракас, 13 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Органы здравоохранения Венесуэлы зарегистрировали 81,6% взрослого населения, вакцинированного против COVID-19. Об этом заявил вице-президент по коммунам и социальным движениям Венесуэлы Мервин Мальдонадо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

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Он вновь призвал всех людей обратиться в один из 2800 центров вакцинации в стране, чтобы получить соответствующие дозы вакцины.

Чиновник отметил, что страна проходит этап сдерживания ситуации с пандемией коронавируса. Он также настаивает на важности чрезвычайных мер санитарного контроля и биозащиты, чтобы избежать возникновения вспышек инфекции.